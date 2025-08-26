La Policía recuperó una motocicleta robada

Efectivos policiales pertenecientes a la Comisaria Sexta Urbana, el pasado 24-08-25, en horas de la mañana, en momentos que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos por inmediaciones de calles José María Rolon y Garpucho, visualizaron una persona que se encontraba llevando a cuestas una motocicleta y al notar la presencia policial se da a la fuga por los pasillos del barrio.
Por tal motivo, los
mencionados efectivos procedieron al secuestro preventivo bajo las formalidades
legales correspondientes de una motocicleta -marca Zanella 150cc.-, la cual
tras las primeras investigaciones realizadas presuntamente habría sido
recientemente sustraída cerca de calle Pasaje Pujol al N° 2200 de esta ciudad.
Al respecto, el rodado
fue trasladado hasta la citada dependencia policial donde se continúan con los tramites
de rigor.