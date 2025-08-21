Demoran a un hombre tras un desorden familiar

En horas de la mañana de hoy 21-08-25, personal policial dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 5, momentos en que realizaban tareas de prevención fueron alertados sobre un posible desorden familiar en inmediaciones de calles Punta Mogote y Aconquija.
Por tal motivo, los citados efectivos se dirigieron hasta el
lugar, donde procedieron a la identificación y posterior demora de un hombre
mayor de edad, quien se hallaba aparentemente bajo los efectos del alcohol o
alguna sustancia.
La persona demorada fue trasladada hasta la comisaria
jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.