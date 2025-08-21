Ituzaingó: Viajaba en colectivo con dos armas de fuego y fue demorada por la Policía

Por tal motivo, los citados
efectivos se dirigieron hasta la terminal de ómnibus ubicado por calles
Centenario entre Misiones y Jujuy, donde una vez abordado el mencionado
colectivo, y con las características obtenidas sobre la supuesta persona,
procedieron a la identificación de la misma, tratándose de una mayor de 44 años
de edad, a quien se le efectuó el palpado de seguridad correspondiente,
logrando de esta manera determinar que poseía entre sus prendas dos armas de
fuego, uno tipo revolver calibre 38 y otra calibre 32; así también la cantidad
de 58 proyectiles y 08 cartuchos los cuales fueron secuestrados.
Al respecto, la persona
identificada fue aprehendida y junto a los elementos secuestrados fueron
puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a
fin de continuar con las diligencias del caso.