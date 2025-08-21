jueves, 21 de agosto de 2025

Ituzaingó: Viajaba en colectivo con dos armas de fuego y fue demorada por la Policía

En horas de la noche de ayer 20-08-25, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito 1ra de Distrito Ituzaingo tomaron conocimiento que en una empresa de colectivo estaría viajando una mujer desde la ciudad a Posadas a Corrientes y aparentemente portando un arma de fuego.

Por tal motivo, los citados efectivos se dirigieron hasta la terminal de ómnibus ubicado por calles Centenario entre Misiones y Jujuy, donde una vez abordado el mencionado colectivo, y con las características obtenidas sobre la supuesta persona, procedieron a la identificación de la misma, tratándose de una mayor de 44 años de edad, a quien se le efectuó el palpado de seguridad correspondiente, logrando de esta manera determinar que poseía entre sus prendas dos armas de fuego, uno tipo revolver calibre 38 y otra calibre 32; así también la cantidad de 58 proyectiles y 08 cartuchos los cuales fueron secuestrados.

Al respecto, la persona identificada fue aprehendida y junto a los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.