La Policía recuperó una motocicleta robada

Ayer 20-08-25, efectivos policiales dependientes de la Comisaria 5ta urbana tomaron conocimiento por medio del Sistema Integral de Seguridad 911 que por calle Republica Dominicana se habría registrado un hecho delictivo, donde una mujer fue víctima de la sustracción de su motocicleta –marca Honda Wave-.
Por tal motivo, los citados
efectivos en colaboración con personal de la División Antiarrebato y Dirección
de Investigación Criminal llevaron a cabo tareas investigativas, lo que
permitió identificar al supuesto autor del hecho alias “ventanita” quien es
buscado a fin de proceder a su aprehensión.
Posteriormente, continuando la
línea investigativa, se logró hallar y secuestrar la motocicleta denunciada
como sustraída, la cual se encontraba abandonada en inmediaciones de Avenida
Chacabuco y calle Mar del Plata de esta ciudad, siendo la misma puesta a
disposición de la justicia y trasladada hasta la citada comisaria a fin de
continuar con las diligencias del caso.