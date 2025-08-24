Demoran a un joven y secuestran una motocicleta vinculada a un hecho delictivo

En horas de la tarde de ayer 23-08-25, pasadas las 17.00 horas, efectivos policiales de la Unidad especial antiarrebato, en momentos en que realizaban labores en colaboración de sus pares de la Comisaría octava urbana, en relación a un hecho delictivo perpetrado recientemente, encontrándose en zona del Barrio Loma linda, procedieron a la aprehensión de un sujeto y el secuestro de una motocicleta, los cuales presuntamente guardarían relación con el hecho que se investiga.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cuando encontrándose más precisamente en
inmediaciones de calles Francia entre Andalucía y Cádiz, procedieron a la
aprehensión de un joven mayor de edad, y al secuestro de una motocicleta –marca
Honda XR 150cc- en el que circulaba, los cuales estarían presuntamente
vinculados en el legajo de investigación que se encuentra en trámite.
El joven y el rodado
fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo
trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites
que corresponden.