Demoran un motociclista y secuestran cocaína

El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, en inmediaciones de calles Américo Vespucio y Renacimiento, observan
una motocicleta realizando maniobras peligrosas, por lo que tras un seguimiento
controlado proceden a la demora de la misma, siendo conducida por un joven de 25
años quien circulaba en una motocicleta -marca Guerrero de 150 c.c.- el mismo
no contaba con las documentaciones que acrediten propiedad y entre sus pertenencias
hallaron nueve dosis de una sustancia en polvo blanquecina, un encendedor y
papel para armado de cigarrillos caseros.
Ante tal circunstancia, proceden a su traslado
a la citada dependencia policial a fin de continuar con los tramites de rigor.