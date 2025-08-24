domingo, 24 de agosto de 2025

Demoran un motociclista y secuestran cocaína

En horas de la tarde de ayer 23-08-25, cerca de las 17.00 horas, efectivos policiales de la Comisaría décimo octava urbana, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un joven y secuestraron una motocicleta en razón que se encontraba realizando maniobras peligrosas.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, en inmediaciones de calles Américo Vespucio y Renacimiento, observan una motocicleta realizando maniobras peligrosas, por lo que tras un seguimiento controlado proceden a la demora de la misma, siendo conducida por un joven de 25 años quien circulaba en una motocicleta -marca Guerrero de 150 c.c.- el mismo no contaba con las documentaciones que acrediten propiedad y entre sus pertenencias hallaron nueve dosis de una sustancia en polvo blanquecina, un encendedor y papel para armado de cigarrillos caseros.

Ante tal circunstancia, proceden a su traslado a la citada dependencia policial a fin de continuar con los tramites de rigor.