Varios demorados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos lo
realizaron, cerca de las 18.00 horas, en inmediaciones de calles Patagonia y
Matias pipet, encontrándose de recorrida, en un momento divisan a un sujeto
observando hacia el interior de los vehículos estacionados del lugar, no
pudiendo justificar su accionar ni presencia en el lugar, tratándose de un
joven de 27 años de edad y quien conforme a las primeras averiguaciones
registraría antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
De igual forma, cerca de las 01.30 horas, en
inmediaciones de Av. Ibera y Rio Limay, procedieron a la demora de un sujeto de
30 años de edad, quien se encontraba merodeando, dando a su vez intranquilidad
a los vecinos de la zona, el mismo no contaba con documentación alguna que
acredite su identidad, como así tampoco pudo justificar su permanencia en el
lugar.
En tanto, alrededor de las 03.00 horas,
continuando con sus labores de prevención, y hallándose en proximidades de Calle
Centeno y Potosí de esta ciudad, divisan y demoran a un hombre de 33 años de
edad, quien se encontraba observando los automóviles estacionados y domicilios
de la zona, quien al ser abordado se mostró hostil y negándose a identificar,
no pudiendo justificar su accionar ni presencia en el lugar, además contaría
con antecedentes policiales.
Los demorados fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.