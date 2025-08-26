martes, 26 de agosto de 2025

En diferentes procedimientos demoran a tres personas con antecedentes policiales y secuestran elementos de dudosa procedencia

En la jornada de hoy 25-08-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del – Destacamento San Marcos-, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en diferentes procedimientos, demoraron a tres personas con antecedentes policiales.

El primer procedimiento, se realizó cerca de las 11:00horas, cuando encontrándose por calles Soto Dávila y Ricardo Gutiérrez, divisaron a un joven que observaba el interior de los vehículos estacionados, siendo identificado como – alias Pistolita, de 23 años de edad-, y quien tras las primeras averiguaciones poseía antecedentes policiales por delitos contra la propiedad, siendo posteriormente demorado.

También, por calles Matías Pipet y Comodoro Rivadavia, alrededor de las 15:00horas, observaron y demoraron a un joven – alias Formosa, de 23 años de edad-, quien merodeaba la zona sin poder justificar su presencia en el lugar, además, conforme a las primeras averiguaciones, registraría antecedentes policiales.

Por último, pasadas las 18:30horas, hallándose por calles Juan José Paso y Cartagena, fueron alertados por un transeúnte sobre una persona que aparentemente intentaba comercializar en la zona una bicicleta de dudosa procedencia, por lo que de manera inmediata realizaron recorridas por las inmediaciones, logrando visualizar e identificar a un hombre – de 35 años de edad-, quien llevaba una bicicleta – marca topmega, rodado 29”- y una batería – marca titanium-, elementos de los cuales no supo justificar su propiedad ni procedencia, siendo posteriormente demorado y las cosas secuestradas preventivamente; asimismo, continuando con la línea investigativa y tras las primeras consultas en la base orientativa, resultó que el mismo poseía antecedentes.     

Los demorados junto a lo secuestrado, fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales correspondientes, continuándose con los tramites de rigor en cada caso.