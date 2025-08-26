En diferentes procedimientos demoran a tres personas con antecedentes policiales y secuestran elementos de dudosa procedencia

El primer procedimiento, se
realizó cerca de las 11:00horas, cuando encontrándose por calles Soto Dávila y
Ricardo Gutiérrez, divisaron a un joven que observaba el interior de los
vehículos estacionados, siendo identificado como – alias Pistolita, de 23 años
de edad-, y quien tras las primeras averiguaciones poseía antecedentes
policiales por delitos contra la propiedad, siendo posteriormente demorado.
También, por calles Matías Pipet
y Comodoro Rivadavia, alrededor de las 15:00horas, observaron y demoraron a un
joven – alias Formosa, de 23 años de edad-, quien merodeaba la zona sin poder
justificar su presencia en el lugar, además, conforme a las primeras
averiguaciones, registraría antecedentes policiales.
Por último, pasadas las
18:30horas, hallándose por calles Juan José Paso y Cartagena, fueron alertados
por un transeúnte sobre una persona que aparentemente intentaba comercializar
en la zona una bicicleta de dudosa procedencia, por lo que de manera inmediata
realizaron recorridas por las inmediaciones, logrando visualizar e identificar
a un hombre – de 35 años de edad-, quien llevaba una bicicleta – marca topmega,
rodado 29”- y una batería – marca titanium-, elementos de los cuales no supo
justificar su propiedad ni procedencia, siendo posteriormente demorado y las
cosas secuestradas preventivamente; asimismo, continuando con la línea
investigativa y tras las primeras consultas en la base orientativa, resultó que
el mismo poseía antecedentes.
Los demorados junto a lo
secuestrado, fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales
correspondientes, continuándose con los tramites de rigor en cada caso.