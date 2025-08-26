Paso de los Libres: La Policía recuperó elementos robados, hay dos personas demoradas

En la jornada de hoy 25-08-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Segunda de Paso de los Libres en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigaciones y referente a un legajo judicial que se encuentra en curso, tras amplias tareas investigativas y una eficaz labor, lograron recuperar cosas denunciadas como sustraídas y demorar a dos personas vinculadas al hecho.
El procedimiento fue realizado en zonas aledañas del barrio Lujan de dicha ciudad, lugar donde hallaron y secuestraron – un televisor y varias prendas de vestir-, las cuales guardarían relación con el hecho que se investiga, además, lograron identificar y demorar a dos jóvenes
- mayores de edad-, quienes estarían sindicados aparentemente como supuestos autores del ilícito.
Los demorados junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal interviniente y trasladados a la citada dependencia, donde continuaron con los tramites de rigor.