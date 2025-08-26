La Policía demoró a dos personas y secuestró un teléfono celular de dudosa procedencia

El procedimiento fue realizado
cerca de las 17:30horas, cuando los citados efectivos se hallaban en
inmediaciones de las calles Sussini y Jaime Viudes, lugar donde observaron e
identificaron a dos jóvenes – mayores de edad-, a bordo de una motocicleta – marca
Honda- quienes, además, entre sus pertenencias poseían un teléfono celular –
marca Iphone-, el cual no supieron justificar su procedencia, siendo demorados.
Posteriormente y tras las primeras averiguaciones, resultó que el celular se
encontraría vinculado a un hecho delictivo.
Los jóvenes junto a lo
secuestrado fueron trasladados a la correspondiente comisaria jurisdiccional,
donde se continuaron con los tramites de rigor.