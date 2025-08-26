martes, 26 de agosto de 2025

La Policía demoró a dos personas y secuestró un teléfono celular de dudosa procedencia

En la tarde de ayer 24-08-25, efectivos policiales de la Unidad Especial de Antiarrebatos, realizando sus labores específicas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a dos personas y secuestraron un teléfono de celular de alta gama de dudosa procedencia.

El procedimiento fue realizado cerca de las 17:30horas, cuando los citados efectivos se hallaban en inmediaciones de las calles Sussini y Jaime Viudes, lugar donde observaron e identificaron a dos jóvenes – mayores de edad-, a bordo de una motocicleta – marca Honda- quienes, además, entre sus pertenencias poseían un teléfono celular – marca Iphone-, el cual no supieron justificar su procedencia, siendo demorados. Posteriormente y tras las primeras averiguaciones, resultó que el celular se encontraría vinculado a un hecho delictivo.   

Los jóvenes junto a lo secuestrado fueron trasladados a la correspondiente comisaria jurisdiccional, donde se continuaron con los tramites de rigor.