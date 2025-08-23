sábado, 23 de agosto de 2025

En diferentes procedimientos la Policía demoró a varias personas y secuestró elementos de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 22-08-25, efectivos policiales del Destacamento San Marcos, realizando sus labores especificas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en diferentes procedimientos demoraron a varias personas y secuestraron cosas de dudosa procedencia.

El primero de los procedimientos se realizó cerca de las 16:00 horas, cuando los citados efectivos se encontraban por Avenida Ibera y calle Ricardo Gutiérrez, lugar donde visualizaron e identificaron a un hombre – de 27 años de edad-, quien observaba el interior de los vehículos estacionados y sin poder justificar su accionar fue demorado, además, tras las primeras averiguaciones resultó que el mismo poseía antecedentes policiales.

De igual forma, alrededor de las 20:00 horas, encontrándose por calles Leloir y Crespo, procedieron a la identificación y demora de un joven – alias Pichumama, de 18 años de edad-, quien en su poder llevaba – dos silletas de metal-, las cuales aparentemente fueron recientemente sustraídas, además tras las correspondientes averiguaciones, resultó poseer antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.       

Por último, siendo las 23:00 horas, recorriendo por Avenida del IV Centenario y calle Comodoro Rivadavia, identificaron y demoraron, a un hombre – mayor de edad-, quien poseía antecedentes policiales y además trasladaba consigo una cortadora de césped – marca Daewoo- la cual no supo justificar su procedencia, siendo secuestrada preventivamente.    

Los demorados junto a todo lo secuestrado fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.