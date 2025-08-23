En diferentes procedimientos la Policía demoró a varias personas y secuestró elementos de dudosa procedencia

El primero de los procedimientos
se realizó cerca de las 16:00 horas, cuando los citados efectivos se encontraban
por Avenida Ibera y calle Ricardo Gutiérrez, lugar donde visualizaron e
identificaron a un hombre – de 27 años de edad-, quien observaba el interior de
los vehículos estacionados y sin poder justificar su accionar fue demorado,
además, tras las primeras averiguaciones resultó que el mismo poseía
antecedentes policiales.
De igual forma, alrededor de las
20:00 horas, encontrándose por calles Leloir y Crespo, procedieron a la
identificación y demora de un joven – alias Pichumama, de 18 años de edad-,
quien en su poder llevaba – dos silletas de metal-, las cuales aparentemente
fueron recientemente sustraídas, además tras las correspondientes
averiguaciones, resultó poseer antecedentes policiales por delitos contra la
propiedad.
Por último, siendo las
23:00 horas, recorriendo por Avenida del IV Centenario y calle Comodoro
Rivadavia, identificaron y demoraron, a un hombre – mayor de edad-, quien
poseía antecedentes policiales y además trasladaba consigo una cortadora de
césped – marca Daewoo- la cual no supo justificar su procedencia, siendo
secuestrada preventivamente.
Los demorados junto a todo lo
secuestrado fueron trasladados a las correspondientes comisarias
jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.