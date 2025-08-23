La Policía realizó un operativo de control vehicular e identificación de personas en jurisdicción de la Comisaría 17°

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la noche de ayer 22-08-25 efectivos Policiales de la Comisaría Décimo Séptima Urbana, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de su dependencia y zonas aledañas.
Los operativos planificados,
dieron inicio alrededor de las 21:00 horas, extendiéndose hasta pasadas las
22:00 horas aproximadamente, oportunidad en que se procedió a la identificación
de varias personas para averiguación de sus antecedentes y al control de los
diferentes rodados en los que circulaban.
Las personas demoradas, fueron
trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con las diligencias
de rigor.