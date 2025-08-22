viernes, 22 de agosto de 2025

Goya: Condenaron a un hombre a 12 años de prisión por abusar de su hijastra

El sujeto, identificado como E.F. fue condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente y la relación de progenitor afín, en modalidad continuado. El juicio se realizó en la ciudad de Goya.

Este viernes finalizó el debate donde un hombre identificado como E.F. fue condenado a 12 años de prisión por abusar sexualmente de su hijastra, quien era menor de edad al momento de los hechos. La sentencia fue dictada en un juicio realizado en la ciudad de Goya.

El sujeto fue condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente y la relación de progenitor afín, en modalidad continuado. El fallo estuvo a cargo de los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Lucio López Lecube, con la actuación del fiscal Javier Gustavo Mosquera.

Durante el proceso se acreditó que los abusos comenzaron en el año 2012, cuando la víctima tenía 9 años. El acusado había llegado al juicio bajo prisión domiciliaria. Fuente: www.diarioepoca.com