Goya: Condenaron a un hombre a 12 años de prisión por abusar de su hijastra

Este viernes finalizó el debate donde un hombre
identificado como E.F. fue condenado a 12 años de prisión por abusar
sexualmente de su hijastra, quien era menor de edad al momento de los hechos.
La sentencia fue dictada en un juicio realizado en la ciudad de Goya.
El sujeto fue condenado por el delito de abuso
sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente y la relación
de progenitor afín, en modalidad continuado. El fallo estuvo a cargo de los
jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Lucio López Lecube, con la actuación
del fiscal Javier Gustavo Mosquera.
Durante el proceso se acreditó que los abusos
comenzaron en el año 2012, cuando la víctima tenía 9 años. El acusado había
llegado al juicio bajo prisión domiciliaria. Fuente: www.diarioepoca.com