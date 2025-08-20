En recorridas de prevención la Policía demoró a un hombre con antecedentes delictivos

Personal policial dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N°1 , en horas de la mañana de hoy 20-08-25, tras hallarse realizando tareas de prevención de ilícitos lograron la demora de un joven mayor de edad quien –según las averiguaciones efectuadas- poseía antecedentes por delitos contra la propiedad.
El procedimiento, lo concretaron los citados
efectivos en inmediaciones de calles Junín y Rioja luego de observar al mismo
merodeando y visualizando detenidamente los locales de la zona por lo que fue
identificado y posteriormente demorado.
Al respecto, el joven fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional Primera a fin de continuar con las diligencias del caso.