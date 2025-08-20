miércoles, 20 de agosto de 2025

En recorridas de prevención la Policía demoró a un hombre con antecedentes delictivos

Personal policial dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N°1 , en horas de la mañana de hoy 20-08-25, tras hallarse realizando tareas de prevención de ilícitos lograron la demora de un joven mayor de edad quien –según las averiguaciones efectuadas- poseía antecedentes por delitos contra la propiedad.

El procedimiento, lo concretaron los citados efectivos en inmediaciones de calles Junín y Rioja luego de observar al mismo merodeando y visualizando detenidamente los locales de la zona por lo que fue identificado y posteriormente demorado.

Al respecto, el joven fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional Primera a fin de continuar con las diligencias del caso. 