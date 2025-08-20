Hallaron sin vida al hombre que era intensamente buscado en Paso de la Patria

Cabe señalar, que el
mismo se encontraba ausente desde el pasado 16-08-25, denuncia radicada oportunamente
por una persona de apellido Chamorro, (Solicitud enviada oportunamente, desde
este Departamento de Relaciones Institucionales mediante Anticipo de Gacetilla
de pasado 19-08-25) y a raíz de la misma, la Policía de distintas áreas en
forma conjunta con bomberos voluntarios de esa localidad dieron inicio a una
intensa búsqueda a fin de localizar a esta persona, quien lamentablemente fue
hallado sin vida en un “zanjón” ubicado en el barrio Setia, desconociéndose
hasta el momento más detalles y pormenores del hecho, siendo trabajo de
investigación.
Al respecto, por disposición de las autoridades judiciales en turno, el cuerpo del mismo será trasladado hasta la morgue judicial a fin de efectuar la correspondiente autopsia y determinar fehacientemente la causa del deceso; en tanto en la citada Comisaría se prosiguen con las diligencias del caso, con conocimiento de las autoridades judiciales intervinientes.