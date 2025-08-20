miércoles, 20 de agosto de 2025

Hallaron sin vida al hombre que era intensamente buscado en Paso de la Patria

En horas de la tarde de hoy 20-08-25, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre y según las primeras averiguaciones y trabajos investigativos realizados se trataría del ciudadano ROMERO NAZARENO OMAR ELOY DE 47 AÑOS DE EDAD, quien era intensamente buscado por la Policía de Corrientes.

Cabe señalar, que el mismo se encontraba ausente desde el pasado 16-08-25, denuncia radicada oportunamente por una persona de apellido Chamorro, (Solicitud enviada oportunamente, desde este Departamento de Relaciones Institucionales mediante Anticipo de Gacetilla de pasado 19-08-25) y a raíz de la misma, la Policía de distintas áreas en forma conjunta con bomberos voluntarios de esa localidad dieron inicio a una intensa búsqueda a fin de localizar a esta persona, quien lamentablemente fue hallado sin vida en un “zanjón” ubicado en el barrio Setia, desconociéndose hasta el momento más detalles y pormenores del hecho, siendo trabajo de investigación.

Al respecto, por disposición de las autoridades judiciales en turno, el cuerpo del mismo será trasladado hasta la morgue judicial a fin de efectuar la correspondiente autopsia y determinar fehacientemente la causa del deceso; en tanto en la citada Comisaría se prosiguen con las diligencias del caso, con conocimiento de las autoridades judiciales intervinientes.