Intensifican la búsqueda de la ciudadana Mirta Ayala de 73 años de edad

PADECE DE ALZHEIMER
Continua la intensa búsqueda de la ciudadana Mirta Ayala de 73 años de edad, quien se encuentra ausente desde el pasado domingo 17-08-25, luego de que la misma se ausentara del casino de esa localidad donde se encontraba junto a sus hermanas.
Cabe señalar que dicha solicitud
fue recibida desde la Comisaría de Distrito Primera de Santo Tome, informando
además que la misma padece de alzhéimer; por ello, la Policía de Corrientes de
distintas áreas (Unidad Regional V, Unidad Especial de Seguridad Rural y
Ecológica de Santo Tome, entre otros) llevan adelante la búsqueda de la misma,
utilizando varios medios y recursos a fin de localizar a esta persona.
En la citada dependencia se
llevan a cabo las diligencias al respecto, con intervención de la Unidad Fiscal
en turno.