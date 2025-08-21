Entró a robar en una vivienda y terminó preso

En horas de la madrugada de hoy 21-08-25, personal policial dependientes del GRIM N° 4, momentos en que realizaban tareas de prevención, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 que en inmediaciones de Avenida Armenia y calle Ontiveros un grupo de personas tenían reducidos a un joven.
Por tal motivo, con la premura
del caso, los citados efectivos se dirigieron hasta el lugar, donde una de las
personas manifestó que el joven que habría reducido ingreso momentos antes al
interior de su domicilio, lugar de donde sustrajo sus pertenecías; por ello, se
procedió a la demora del mismo, siendo un mayor de 26 años de edad.
La persona demorada fue traslada hasta la comisaria jurisdiccional 9na a fin de continuar con las diligencias del caso.