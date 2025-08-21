jueves, 21 de agosto de 2025

Varios demorados en operativos de contralor

En el marco integral de seguridad y prevención del delito implementado por la Jefatura de Policía efectivos policiales dependientes de las Comisarias Décimo Quinta urbana y Octava en forma conjunta con personal del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas (Comando, Grim) en distintas circunstancias llevaron adelante operativos de contralor de vehículos e identificación de personas.

El primer operativo se llevó a cabo, ayer 20-08-25 en los horarios comprendidos de 20:00 a 22:00 horas en jurisdicción de la Comisaria Octava Urbana.

Posteriormente, durante la madrugada se implementó el segundo operativo en jurisdicción de la Comisaria Décimo Quinta, en los horarios de 03:00 a 05:00 horas.

En ambos casos, fueron demoradas varias personas para averiguación de sus antecedentes y se secuestraron varias motocicletas de diferentes marcas y cilindradas por falta de documentaciones, las cuales fueron trasladadas hasta las correspondientes comisarias jurisdiccionales a fin de continuar con las diligencias de cada caso.