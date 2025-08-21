Varios demorados en operativos de contralor

En el marco integral de seguridad y prevención del delito implementado por la Jefatura de Policía efectivos policiales dependientes de las Comisarias Décimo Quinta urbana y Octava en forma conjunta con personal del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas (Comando, Grim) en distintas circunstancias llevaron adelante operativos de contralor de vehículos e identificación de personas.
El primer operativo se llevó a
cabo, ayer 20-08-25 en los horarios comprendidos de 20:00 a 22:00 horas en
jurisdicción de la Comisaria Octava Urbana.
Posteriormente, durante la
madrugada se implementó el segundo operativo en jurisdicción de la Comisaria
Décimo Quinta, en los horarios de 03:00 a 05:00 horas.
En ambos casos, fueron demoradas
varias personas para averiguación de sus antecedentes y se secuestraron varias
motocicletas de diferentes marcas y cilindradas por falta de documentaciones,
las cuales fueron trasladadas hasta las correspondientes comisarias
jurisdiccionales a fin de continuar con las diligencias de cada caso.