Ituzaingó: Evadieron control de la Gendarmería y luego de un operativo cerrojo, fueron aprehendidos con 60.000 atados de cigarrillos

Hoy, los efectivos de la Sección “Núcleo” dependiente del Escuadrón 47 “Ituzaingó” desplegados sobre la Ruta Nacional Nº 12, observaron que los ocupantes del rodado evadieron el puesto de control de la Fuerza.
Inmediatamente, los funcionarios emplearon un operativo cerrojo en el que lograron interceptar el rodado en el que viajaban dos personas.
Al momento de la inspección, los funcionarios detectaron 120 cajas que poseían un total de 60.000 atados de cigarrillos de origen extranjero y eran trasladados sin aval legal.
El Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes ordenó el secuestro de la mercadería de contrabando en infracción a la Ley Nº 22.415 “Código Aduanero” y que las dos personas queden involucradas en la causa.