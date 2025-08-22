Lucha contra el abigeato: La Policía efectuó controles en carnicerías de Isla Apipé

Personal Policial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingo, dentro del contexto del “Plan Integral de Seguridad Integral y Prevención del Abigeato y Control Masivo de Carnicerías”, diagramado por la Jefatura de Policía e implementado en el ámbito de toda la provincia, realizaron el control de las carnicerías en la localidad de San Antonio – Isla Apipe Grande.
En ese marco, se produjo el control de nueve carnicerías, en
los cuales se verificó documentación y habilitaciones de los comercios.
Haciendo mención que todos los locales inspeccionados se encontraban en regla,
sin registrarse novedades.