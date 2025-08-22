Trascendió el rostro de la mujer acusada de robar $40 Millones a un comerciante en San Miguel

La Policía de Corrientes, a través de la Comisaría de la localidad de San Miguel, busca intensamente a una mujer identificada como Rosmery Falcón, acusada de robarle a un comerciante local una suma de 40 millones de pesos, además de perfumes y un teléfono celular.
Tras recibir la denuncia, los
efectivos emitieron una alerta de búsqueda y localización para la mujer.
Se solicita a la comunidad que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique con la comisaría más cercana o al número de emergencias 911. Fuente: www.radiodos.com.ar