Triple choque en la colectora de la Autovía de Ruta 12: Sólo daños materiales

Un triple choque que involucró a un camión y dos autos sobre la colectora de la Ruta 12, en cercanías de un galpón de revisión Técnica y de OCA, causó sólo daños materiales en los vehículos de menor porte, de acuerdo al reporte realizado por Radio Dos en el lugar de los hechos.
El accidente tuvo como
protagonistas a camión marca Iveco, un Toyota Etios y Volkswagen Suran, ambos
de color blanco, que terminaron en la vereda junto al alambrado. Los autostuvieron
abolladuras en puertas y uno de ellos destrozos en el tren delantero.
No se registraron heridos y se
investigan las causas que pudieron haber provocado en triple choque.
En siniestro vial tuvo lugar el
viaducto, que se encuentra en construcción, hay maquinaria vial, desvíos y una
situación aún más complicada por la lluvia y el agua acumulada en la zona. RADIO DOS