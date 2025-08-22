Saludo especial en el “Día del Policía de Corrientes con funciones en Seguridad rural”

Por tal motivo el ministro de
Seguridad, Dr. Alfredo Vallejos, el subsecretario de Seguridad, Crio. Gral. ®
Osvaldo de los Santos García, el jefe de la Policía Crio. Gral. Lic. Miguel
Ángel Leguizamon, el subjefe Crio. Gral. Walter Dario Aceval, así como los
directores generales de la Plana Mayor envían un afectuoso saludo a los
efectivos de esta área.
También adhieren a las
salutaciones, todo el personal superior y subalterno, tanto en actividad como
en situación de retiro.
Se destaca con la más sincera
gratitud, por su arduo trabajo y dedicación para prevenir y en su caso reprimir
el Abigeato, las violaciones a las leyes que rigen la actividad agropecuaria y
del campo, el Código Rural, leyes complementarias, y sumando a la tarea la
protección de la Fauna y Flora y prevención y represión de los delitos
Ecológicos.
Tomando importancia de lo que
significa, en el organigrama policial en la fecha indicada se crea la dirección
general de Seguridad rural y ecológica que se halla bajo las funciones del
Crio. Gral. Walter Gerardo Torres.
Actualmente su sede central se
encuentra situado por calle Mario Payes sin número del Barrio Esperanza de esta
ciudad capital de Corrientes, además, diversas delegaciones en todo el
territorio provincial; reiterando un especial reconocimiento por la labor que
realizan y que pasen un feliz día.