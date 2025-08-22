viernes, 22 de agosto de 2025

Saludo especial en el “Día del Policía de Corrientes con funciones en Seguridad rural”

Hoy 22 de agosto se celebra en Corrientes el "Día del Policía de Corrientes con funciones en Seguridad rural".

Por tal motivo el ministro de Seguridad, Dr. Alfredo Vallejos, el subsecretario de Seguridad, Crio. Gral. ® Osvaldo de los Santos García, el jefe de la Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamon, el subjefe Crio. Gral. Walter Dario Aceval, así como los directores generales de la Plana Mayor envían un afectuoso saludo a los efectivos de esta área.

También adhieren a las salutaciones, todo el personal superior y subalterno, tanto en actividad como en situación de retiro.

Se destaca con la más sincera gratitud, por su arduo trabajo y dedicación para prevenir y en su caso reprimir el Abigeato, las violaciones a las leyes que rigen la actividad agropecuaria y del campo, el Código Rural, leyes complementarias, y sumando a la tarea la protección de la Fauna y Flora y prevención y represión de los delitos Ecológicos.

Tomando importancia de lo que significa, en el organigrama policial en la fecha indicada se crea la dirección general de Seguridad rural y ecológica que se halla bajo las funciones del Crio. Gral. Walter Gerardo Torres.

Actualmente su sede central se encuentra situado por calle Mario Payes sin número del Barrio Esperanza de esta ciudad capital de Corrientes, además, diversas delegaciones en todo el territorio provincial; reiterando un especial reconocimiento por la labor que realizan y que pasen un feliz día.