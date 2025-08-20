Intensa búsqueda de los dos jóvenes que habían desparecido en zona de la Isla Baibiene

Efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Cruz de los Milagros junto a los de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Lavalle y la Unidad Regional N° 2 de Goya, en forma conjunta con otras áreas y personal de la prefectura Naval Argentina continúan con la intensa búsqueda de los dos jóvenes que se encontraban con una embarcación en zona de Isla Baibiene del cual habrían desaparecido.
Cabe recordar, que el hecho ocurrió el pasado 15-08-25, donde dos jóvenes – de 23 años de edad- que se encontraban con una embarcación en el Río Paraná, por causas que es materia de investigación habrían desaparecido, por lo que de manera inmediata se iniciaron los trabajos en conjunto para su búsqueda por tierra, agua y aire, utilizando recursos humanos de distintas áreas, como ser embarcaciones, herramientas tecnológicas de última generación – drones- y diferentes equipos especiales de búsqueda, realizando las diligencias correspondientes al caso a fin de localizar a los mismos, tomando intervención la Unidad Fiscal en turno.