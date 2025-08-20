Yahapé: La Policía localizó y detuvo a un hombre relacionado en una causa judicial

En la mañana de hoy 20-08-25, efectivos policiales de la Subcomisaria de Paraje Yahape, dando cumplimiento a oficio judicial y luego de diversos trabajos investigativos, lograron localizar y detener a un hombre, presuntamente vinculado a un legajo de investigación que se encuentra en trámite.
Los distintos trabajos de
investigación desplegados, llevó a los efectivos a localizar a este hombre
–mayor de edad-, procediendo a su aprehensión, ya que presuntamente se hallaría
vinculado en una causa ocurrido en la localidad de Berón de Astrada, por supuesta
infracción a la ley N°25087.
El detenido fue puesto a
disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada
dependencia policial a fin de proseguir con los tramites del caso.