miércoles, 20 de agosto de 2025

Yahapé: La Policía localizó y detuvo a un hombre relacionado en una causa judicial

En la mañana de hoy 20-08-25, efectivos policiales de la Subcomisaria de Paraje Yahape, dando cumplimiento a oficio judicial y luego de diversos trabajos investigativos, lograron localizar y detener a un hombre, presuntamente vinculado a un legajo de investigación que se encuentra en trámite.

Los distintos trabajos de investigación desplegados, llevó a los efectivos a localizar a este hombre –mayor de edad-, procediendo a su aprehensión, ya que presuntamente se hallaría vinculado en una causa ocurrido en la localidad de Berón de Astrada, por supuesta infracción a la ley N°25087.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial a fin de proseguir con los tramites del caso.