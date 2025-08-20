Intensos operativos de contralor: Hay 13 demorados y varias motos secuestradas

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, en horas de la madrugada de hoy 20-08-25, efectivos Policiales de la Comisaria Quinta Urbana, con la valiosa colaboración del personal Departamento de Distrito Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Motorizada y Móviles-, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de la mencionada Comisaria de esta ciudad Capital.
Dichos operativos, se llevaron a cabo, entre las 03:00 a
06:00 horas, oportunidad, en que procedieron a la demora de 13 personas para
averiguación de sus antecedentes y el control de diferentes rodados.
Los demorados fueron trasladados hasta la citada Dependencia Policial, donde se prosigue con los trámites de cada caso.