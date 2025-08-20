Tras dos allanamientos demoran a un joven vinculado a una causa judicial

En horas de la mañana de hoy 20-08-25, efectivos policiales de la Comisaría sexta urbana, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de un legajo de investigación que se encuentra en trámite, tras diligenciar dos órdenes de allanamientos en el barrio Quinta Ferré, lograron la aprehensión de un sujeto presuntamente relacionado en la causa que se investiga.
En ese marco, luego de diversos
trabajos de investigación desplegados, llevó a los efectivos a diligenciar dos
órdenes de allanamientos, en diferentes domicilios del mencionado barrio, lo
que posibilitó localizar y aprehender en uno de ellos, a un joven de 25 años de
edad, quien fuera sindicado como uno de los presuntos autores del hecho que se
investiga.
El aprehendido fue puesto a
disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada
dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.