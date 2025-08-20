Intentaba vender cocaína en una plaza y terminó preso

El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cuando cerca de las 22.00horas, hallándose realizando
sus tareas específicas, en intersección de Avenida Igarzabal y calle Cura
Brochero, advierten que una persona de a pie realiza un pasamano con otra que
se encontraba en un vehículo, quienes al notar la presencia policial huyen en
diferentes direcciones, siendo alcanzado y demorado uno de ellos –mayor de
edad-, que intentó huir de a pie.
En ese marco y bajo las
formalidades legales, hallaron entre sus pertenencias, un envoltorio de
polietileno con sustancia blanca que al test de orientación dio positivo para
cocaína con un peso de 29,5 gramos.
De todo ello, se puso en
conocimiento de las autoridades Judiciales Federales quien dispuso el inicio de
actuaciones por supuesta infracción a la Ley N° 23.737, por lo que fueron
trasladados tanto el detenido como lo secuestrado hasta la citada dependencia
policial, donde se prosigue con los trámites del caso.