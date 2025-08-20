La Policía de Corrienetes recuperó una moto que fue robada en Bs. As.

En la tarde noche de ayer 19-08-25, cerca de las 20:00 horas, efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal, en momentos en que realizaban recorridas y operativo de control vehicular e identificación de personas en el ámbito de esta Ciudad Capital, secuestraron preventivamente una motocicleta, la cual aparentemente registraría pedido de secuestro por parte de autoridades de Buenos Aires
Dicho procedimiento lo
realizaron, cuando encontrándose en inmediaciones de esta Ciudad Capital,
procedieron al secuestro preventivo de una motocicleta -marca KTM modelo Duke
200c.c-, de la cual según las primeras averiguaciones realizadas la misma registraría
pedido de secuestro por parte de autoridades de Buenos Aires.
Lo secuestrado, fueron puestos a
disposición de la autoridad judicial en turno, siendo trasladados a la
dependencia policial jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites del
caso.