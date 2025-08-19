Perugorría: La Policía recuperó un ternero robado

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de la localidad de Perugorria, tras haber realizado una minuciosa investigación, lograron hallar y recuperar un ternero que fue denunciado como sustraído.
Las diferentes líneas
investigativas, llevó a los citados efectivos a concretar el procedimiento en
un domicilio ubicado en el Paraje Aguay Chico, lugar donde diligenciaron una
orden de allanamiento, la cual resulto positiva, logrando hallar y recuperar el
animal – una ternera Brangus-, secuestrada preventivamente. En tanto, se
continúan con las labores para identificar al posible autor del hecho.
El animal recuperado fue
puesto a disposición de la Unidad Fiscal interviniente y trasladada a la citada
unidad, donde se continuaron con los tramites de rigor.