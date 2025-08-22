Ituzaingó: Recuperan un caballo robado

Efectivos policiales de la unidad especial de seguridad rural y ecológica de Ituzaingo, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, hallaron y recuperaron un animal equino que fuera denunciado como sustraído.
El procedimiento lo realizaron los mencionados policías,
cuando encontrándose realizando sus tareas específicas, en distintos sectores
de zona rural, hallaron y recuperaron un animal equino que fuera denunciado
como sustraído.
El caballo recuperado fue trasladado hasta la citada unidad
especial, donde se prosigue con los trámites del caso.