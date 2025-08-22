Se intensifican los operativos de contralor en nuestra ciudad capital

El primer operativo se llevó a cabo, ayer 21-08-25 en los horarios comprendidos de 20:00 a 22:00 horas en jurisdicción de la Comisaria Decimo Segunda Urbana de forma conjunta con el Personal del (Comando Patrulla, GRIM II, IV Y V, Comisarias de la 1ra a la 23ra, Riachuelo, San Cayetano, Comisarías de la Mujer y el Menor, Comisaría Terminal, Asuntos Juveniles)
Posteriormente, durante la madrugada se implementó el segundo operativo en jurisdicción de la Comisaria Segunda Urbana, en los horarios de 03:00 a 05:00 horas, contando en la oportunidad con la colaboración del personal de (Comando Patrulla, GRIM II, IV Y V).
En ambos casos, fueron demoradas varias personas para averiguación de sus antecedentes y se secuestraron varias motocicletas de diferentes marcas y cilindradas por falta de documentaciones, las cuales fueron trasladadas hasta las correspondientes comisarias jurisdiccionales a fin de continuar con las diligencias de cada caso.