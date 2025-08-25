Joven murió y una mujer está grave tras un siniestro vial en Av. Cazadores Correntinos

Sucedió ayer a la tarde. Según la Policía de Corrientes, hay un demorado.
El siniestro vial ocurrió en la esquina de Medrano y Cazadores Correntinos, donde terminó con un joven fallecido y otra persona internada en estado crítico. La colisión involucró una moto y un automóvil.
Brian, de 22 años, conducía una moto Yamaha XTZ acompañado de Lara, de 20, cuando impactaron contra el lateral izquierdo de un Toyota Etios. El conductor del auto, identificado como Blanco, de 25 años, continuó la marcha hasta detenerse varias cuadras después, en Medrano e Independencia. Fue demorado por la Policía.