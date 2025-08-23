La Policía demoró a un hombre que transportaba cortes cárnicos no aptos para el consumo humano

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya, realizando un operativo vehicular e identificación de personas en la Segunda Sección del Paraje Porvenir de dicha ciudad, identificaron y demoraron a un hombre que transportaba distintos cortes de carne no aptas para el consumo humano.
El procedimiento se realizó
durante la noche en un operativo, cuando los citados efectivos identificaron a
un hombre – mayor de edad- quien circulaba en una camioneta – marca Ford
Ecosport- y quien además transportaba varios cortes de carne vacuna y embutidos,
no aptas para el consumo humano y trasladándolas sin las medidas sanitarias
estipuladas por las leyes y normas de salubridad, por lo que fue demorado y
bajo las formalidades legales el producto cárnico fue secuestrado.
El demorado junto a lo
secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y
trasladados a la citada unidad, donde se continuaron con las diligencias de
rigor.