sábado, 23 de agosto de 2025

La Policía halló y secuestró herramientas de dudosa procedencia

En la noche de ayer 22-08-25, efectivos policiales del Destacamento San Marcos realizando patrullajes preventivos por calles Crespo y Viedma, hallaron y secuestraron herramientas de dudosa procedencia.

El procedimiento se habría realizado cerca de las 21:30 horas, cuando los citados efectivos fueron alertados por unos transeúntes sobre dos personas vendiendo herramientas de dudosa procedencia, por lo que realizaron rastrillajes por las inmediaciones, hallando abandonado en la vía pública, un taladro – marca Dowen Pagio-, y una termofusora eléctrica, los cuales fueron secuestrados preventivamente.

Las herramientas secuestradas fueron trasladadas a la comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se continuaron con los tramites de rigor.