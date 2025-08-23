La Policía halló y secuestró herramientas de dudosa procedencia

En la noche de ayer 22-08-25, efectivos policiales del Destacamento San Marcos realizando patrullajes preventivos por calles Crespo y Viedma, hallaron y secuestraron herramientas de dudosa procedencia.
El procedimiento se habría
realizado cerca de las 21:30 horas, cuando los citados efectivos fueron
alertados por unos transeúntes sobre dos personas vendiendo herramientas de
dudosa procedencia, por lo que realizaron rastrillajes por las inmediaciones,
hallando abandonado en la vía pública, un taladro – marca Dowen Pagio-, y una
termofusora eléctrica, los cuales fueron secuestrados preventivamente.
Las herramientas secuestradas
fueron trasladadas a la comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se
continuaron con los tramites de rigor.