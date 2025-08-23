San Miguel: La Policía recuperó animales robados de un campo

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Caa Cati, en colaboración a la Unidad Fiscal de investigaciones y tras haber realizado diversas tareas investigativas, lograron hallar y recuperar tres animales vacunos que fueron denunciados como sustraídos en la localidad de San Miguel.
Luego de tomar conocimiento
acerca de dos hechos ilícitos ocurridos en dicha localidad, los citados
efectivos realizaron tareas de búsqueda y rastrillaje en zonas rurales, en la
cual primeramente hallaron dos animales – una vaca y un ternero- y posteriormente
recuperaron al segundo animal vacuno, los cuales fueron secuestrados
preventivamente y tras las correspondientes averiguaciones, se confirmó que
eran los denunciados como sustraídos.
Los animales recuperados fueron
trasladados a la citada unidad, donde se continuaron con los tramites de rigor
correspondientes en cada caso, con la intervención de la Unidad Fiscal.