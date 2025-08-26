martes, 26 de agosto de 2025

Se intensifican los operativos de contralor en nuestra ciudad capital

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito implementado por la Jefatura de Policía, efectivos policiales dependientes de las Comisaria Octava Urbana y Comisaria Segunda Urbana en distintas circunstancias llevaron adelante operativos de contralor de vehículos e identificación de personas.

El primer operativo se llevó a cabo, ayer 25-08-25 en los horarios comprendidos de 18:00 a 20:00 horas en jurisdicción de la Comisaria Octava Urbana de forma conjunta con el Personal del (Comando Patrulla, GRIM II, III, IV y V, Comisarias de la 1ra a la 23ra, Riachuelo, San Cayetano, Comisarías de la Mujer y el Menor, Comisaría Terminal, Asuntos Juveniles)

Posteriormente, durante la madrugada de hoy 26-08-25, se implementó el segundo operativo en jurisdicción de la Comisaria Segunda Urbana, en los horarios de 03:00 a 04:30 horas, contando en la oportunidad con la colaboración del personal de Comando Patrulla -Móviles y Motorizada.

En ambos casos, fueron demoradas varias personas para averiguación de sus antecedentes y se secuestraron varias motocicletas de diferentes marcas y cilindradas por falta de documentaciones, las cuales fueron trasladadas hasta las correspondientes comisarias jurisdiccionales a fin de continuar con las diligencias de cada caso.