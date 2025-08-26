Se intensifican los operativos de contralor en nuestra ciudad capital

El primer operativo se
llevó a cabo, ayer 25-08-25 en los horarios comprendidos de 18:00 a 20:00 horas
en jurisdicción de la Comisaria Octava Urbana de forma conjunta con el Personal
del (Comando Patrulla, GRIM II, III, IV y V, Comisarias de la 1ra a la 23ra,
Riachuelo, San Cayetano, Comisarías de la Mujer y el Menor, Comisaría Terminal,
Asuntos Juveniles)
Posteriormente, durante
la madrugada de hoy 26-08-25, se implementó el segundo operativo en
jurisdicción de la Comisaria Segunda Urbana, en los horarios de 03:00 a 04:30
horas, contando en la oportunidad con la colaboración del personal de Comando
Patrulla -Móviles y Motorizada.
En ambos casos, fueron
demoradas varias personas para averiguación de sus antecedentes y se
secuestraron varias motocicletas de diferentes marcas y cilindradas por falta
de documentaciones, las cuales fueron trasladadas hasta las correspondientes
comisarias jurisdiccionales a fin de continuar con las diligencias de cada
caso.