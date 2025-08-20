Pesar por el fallecimiento del Suboficial Mayor Miguel Angel Maciel Q.E.P.D.

Desde la Policía de Corrientes despiden con profundo pesar al SUBOFICIAL MAYOR MACIEL MIGUEL ANGEL, personal de la Dirección de Investigación Criminal -D.I.C-, quien falleció por problemas de salud en la madruga de hoy 20 de agosto en nuestra ciudad capital.
El Ministro de Seguridad Dr. Alfredo Vallejos, el Subsecretario de Seguridad, Crio. Gral. ® Osvaldo de los Santos García, el Jefe de la Policía Crio. Gral. Miguel Ángel Leguizamón, el subjefe Crio. Gral. Walter Darío Aceval, y directores generales- integrantes del estado mayor policial, directores, jefes de Departamentos, jefes de Comisarias y de Divisiones, personal de los oficiales y suboficiales, tanto en actividad como en situación de retiro por el fallecimiento, envían las sinceras condolencias a los familiares de quien con vasta trayectoria dentro de las filas de la Policía provincial.