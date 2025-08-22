Recuperan una bicicicleta sustraída recientemente

Efectivos policiales pertenecientes de la Comisaria Décimo Novena Urbana, en la noche de ayer 21-08-25, cerca de las 20:00 horas, momentos en que se encontraban de recorrida tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que aparentemente en inmediaciones de Avenida Chacabuco y calle Madariaga personas de identidad desconocida habrían sustraído una bicicleta.
Por tal motivo de manera
inmediata, se dirigieron al lugar donde tras un amplio rastrillaje por zonas
aledañas, visualizan en calles Fragata Hércules y Necochea a estas dos personas
a bordo de una motocicleta llevando consigo una bicicleta -marca SLP modelo 50
PRO-, quienes al notar la presencia policial dejan abandonada la misma en la
vía pública y se dan a la fuga, por lo que se procedió al secuestro preventivo
de dicha bicicleta bajo las formalidades legales correspondientes.
Al respecto, la bicicleta fue
trasladada hasta la citada dependencia policial donde se continúan con los
tramites de rigor.