viernes, 22 de agosto de 2025

Recuperan una bicicicleta sustraída recientemente

Efectivos policiales pertenecientes de la Comisaria Décimo Novena Urbana, en la noche de ayer 21-08-25, cerca de las 20:00 horas, momentos en que se encontraban de recorrida tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que aparentemente en inmediaciones de Avenida Chacabuco y calle Madariaga personas de identidad desconocida habrían sustraído una bicicleta.

Por tal motivo de manera inmediata, se dirigieron al lugar donde tras un amplio rastrillaje por zonas aledañas, visualizan en calles Fragata Hércules y Necochea a estas dos personas a bordo de una motocicleta llevando consigo una bicicleta -marca SLP modelo 50 PRO-, quienes al notar la presencia policial dejan abandonada la misma en la vía pública y se dan a la fuga, por lo que se procedió al secuestro preventivo de dicha bicicleta bajo las formalidades legales correspondientes.

Al respecto, la bicicleta fue trasladada hasta la citada dependencia policial donde se continúan con los tramites de rigor.