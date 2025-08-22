Un hombre murió tras perder el control de su motocicleta en avenida Iberá

En horas de la madrugada de hoy 22-08-25, pasadas las 03.00 horas, en inmediaciones de Av. Ibera al 1700 de esta ciudad, por causas que se tratan de establecer se habría producido un siniestro vial con consecuencia fatal.
Conforme a la información inicial y las primeras
averiguaciones, el siniestro tuvo como protagonista a una motocicleta –marca
Honda wave 110c.c.- guiada por un joven de apellido Rojas -32-, quien por
causas que se tratan de establecer habría perdido del control del rodado,
cayendo pesadamente, lo que lamentablemente le provocó su deceso en el lugar.
Al respecto, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal
en turno, en tanto, por razones de jurisdicción, personal de la Comisaría
séptima urbana donde se prosigue con los trámites del caso.Foto: www.radiodos.com.ar