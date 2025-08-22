Se incendió una camioneta en zona del parque Mitre

El fuego comenzó en la zona del motor del vehículo dedicado al servicio de fletes en la capital de la provincia. Ocurrió alrededor de las 14 de este viernes cuando transitaba por la zona del Parque Mitre. Un desperfecto eléctrico habría generado el foco ígneo.
Alertados por el Servicio 911,
llegaron al lugar una autobomba y bomberos de la Asociacion Civil De Bomberos
Voluntarios Ctes. Cap.
Inmediatamente comenzaron a
sofocar las llamas que emanaban desde el motor y el habitáculo. Solo se
registraron daños materiales.
No hubo personas lesionadas por la acción del fuego. Peritos intentar determinar los motivos del incendio. Fuente: CdNCtes