Varios demorados en tareas de prevención

El primero de los procedimientos
lo realizaron, cerca de las 20.00 horas, cuando encontrándose de recorridas en
prevención, en inmediaciones de calles Pampin y Balbiene, fueron alertados por
el sistema emergencias 911, que una femenina estaría realizando disturbios en
la vía pública en aparente estado de ebriedad, por lo que al constituirse al
lugar proceden a la demora de esta mujer que resultó ser de 33 años de edad.
De igual forma, cerca de las
22.30horas, personal del comando de patrulla, en cercanías de Av. Maipú y calle
Caribe de esta ciudad, encontrándose de recorrida en prevención de ilícitos, se
observó a un sujeto observando hacia el interior de los vehículos estacionados,
por lo que proceden a su identificación, tratándose de un joven de 15 años de
edad, el mismo no contaba con su documento nacional de identidad y además
contaría con antecedentes policiales.
Así mismo, cerca de las
23.30horas, personal de la patrulla motorizada, en momentos en que realizaban
sus labores de prevención por Av. las Heras y calle Ferreira, visualizan a un
sujeto observando el interior de las casas y los vehículos estacionados en
inmediaciones, causando intranquilidad e inseguridad a las personas en el
lugar, quien no pudo justificar su accionar y además registraba antecedentes
policiales.
En tanto, alrededor de las
05.00horas, demoraron a un joven de 28 años de edad, en inmediaciones de calles
Las Margaritas y las Rosas, ya que se encontraba observando el interior de los
vehículos y domicilios, tampoco pudo justificar su presencia en el lugar y tras
las primeras averiguaciones resultó que registraba antecedentes policiales.
En todos los casos, los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.