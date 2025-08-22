viernes, 22 de agosto de 2025

Varios demorados en tareas de prevención

En horas de la noche y madrugada de hoy 22-08-25, efectivos policiales dependientes del Departamento de distritos policiales y unidades operativas, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a varias personas.

El primero de los procedimientos lo realizaron, cerca de las 20.00 horas, cuando encontrándose de recorridas en prevención, en inmediaciones de calles Pampin y Balbiene, fueron alertados por el sistema emergencias 911, que una femenina estaría realizando disturbios en la vía pública en aparente estado de ebriedad, por lo que al constituirse al lugar proceden a la demora de esta mujer que resultó ser de 33 años de edad.

De igual forma, cerca de las 22.30horas, personal del comando de patrulla, en cercanías de Av. Maipú y calle Caribe de esta ciudad, encontrándose de recorrida en prevención de ilícitos, se observó a un sujeto observando hacia el interior de los vehículos estacionados, por lo que proceden a su identificación, tratándose de un joven de 15 años de edad, el mismo no contaba con su documento nacional de identidad y además contaría con antecedentes policiales.

Así mismo, cerca de las 23.30horas, personal de la patrulla motorizada, en momentos en que realizaban sus labores de prevención por Av. las Heras y calle Ferreira, visualizan a un sujeto observando el interior de las casas y los vehículos estacionados en inmediaciones, causando intranquilidad e inseguridad a las personas en el lugar, quien no pudo justificar su accionar y además registraba antecedentes policiales.

En tanto, alrededor de las 05.00horas, demoraron a un joven de 28 años de edad, en inmediaciones de calles Las Margaritas y las Rosas, ya que se encontraba observando el interior de los vehículos y domicilios, tampoco pudo justificar su presencia en el lugar y tras las primeras averiguaciones resultó que registraba antecedentes policiales.

En todos los casos, los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.