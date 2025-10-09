jueves, 9 de octubre de 2025

Acto central y desfile por el 40º aniversario del Servicio Penitenciario Provincial

COSTANERA SUR
El vicegobernador Pedro Braillard Poccard encabezó este jueves el acto por el 40º aniversario del Servicio Penitenciario Provincial, donde resaltó el "cambio trascendental" en la infraestructura carcelaria que se ha logrado durante la gestión de gobierno actual. "Los correntinos debemos sentirnos orgullosos, porque pasamos de una institución que estaba más que amortizada a una de las unidades más modernas", afirmó.

Ministro Vallejos

El ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos, destacó el "gran aporte que le hacen a la provincia, con muchos sacrificios, con mucha entrega y muchas veces desde el silencio". Recordó que la función penitenciaria está presente en Corrientes "hace mucho más tiempo", desde los primeros pasos en los que dependía de la Policía de la provincia.

Vallejos señaló el traslado de la antigua Unidad Penal N°1 como un hito, que dio lugar a "una de las unidades penitenciarias más modernas del interior del país". Sostuvo que este y otros logros son resultado del apoyo de la sociedad y, principalmente, del "sacrificio diario de cada uno de los miembros de las fuerzas" y el pilar fundamental que representa la familia de cada uno de ellos.

El ministro se refirió a los desafíos actuales, como "la crisis de valores en la sociedad" y el narcotráfico, y afirmó que estos flagelos representan un "desafío extra al sistema de seguridad pública". Subrayó que el Servicio Penitenciario "no es ajeno al combate que tenemos que dar" y que sus miembros son un pilar clave para enfrentar estos retos.

Para finalizar, saludó al personal activo y retirado, así como a sus familias, y les agradeció por su "entrega diaria" y todo el aporte que hacen a la provincia. Concluyó con un compromiso: "seguir trabajando juntos cada uno de nuestro lugar para seguir sirviendo a los correntinos, a quienes debemos recordar que nos debemos todos".

Jefe del Servicio Penitenciario

El jefe del Servicio Penitenciario, inspector general Guillermo Sotelo expresó “una profunda satisfacción” al conmemorar las cuatro décadas de trayectoria de la institución, resaltando el compromiso, la entrega y la vocación de quienes lo integraron a lo largo del tiempo. “Hoy no solo celebramos una fecha, celebramos el esfuerzo y la vocación de miles de hombres y mujeres que hicieron posible la consolidación de una institución esencial para la convivencia y la justicia en nuestra sociedad”, sostuvo.

El funcionario realizó un repaso histórico y destacó la evolución institucional ocurrida en las últimas décadas: “Hemos pasado de modelos basados casi exclusivamente en la custodia a concebir un sistema más humano, más profesional y más orientado a la reinserción social”. En esa línea, valoró los avances logrados en materia de formación del personal, modernización de infraestructuras y desarrollo de programas educativos, laborales y de asistencia social, que “permiten ofrecer oportunidades reales de cambio a las personas privadas de libertad”.

Sotelo reconoció que estos logros “no son fruto del azar”, sino del esfuerzo conjunto de generaciones de funcionarios y funcionarias, del acompañamiento de las autoridades provinciales y del trabajo coordinado con distintos sectores del Estado y la sociedad civil.

También dedicó un mensaje a las familias de los agentes penitenciarios, a quienes agradeció por “su comprensión y fortaleza, parte fundamental de este servicio”. 

Al referirse al futuro, Sotelo señaló que el Servicio Penitenciario de Corrientes debe continuar su desarrollo sobre tres pilares fundamentales: la profesionalización continua del personal, la modernización tecnológica e infraestructura, y la reinserción social como eje del sistema.

Finalmente, el jefe de la institución reafirmó el compromiso con la legalidad, la ética y los derechos humanos, y expresó su agradecimiento al gobernador de la provincia, al ministro de Seguridad y a los subsecretarios por el apoyo brindado para mejorar las condiciones de las unidades penales y fortalecer el sistema.

“Hoy celebramos 40 años de historia, pero también reafirmamos un compromiso: el de seguir construyendo un servicio penitenciario ejemplo de compromiso, profesionalidad y humanidad”, concluyó Sotelo.

Presencias

Acompañaron el acto, la Subjefe del Servicio Penitenciario; miembros del Poder Legislativo y Judicial; ministros y subsecretarios del Poder Ejecutivo Provincial; el Jefe y subjefe de la Policía de Corrientes; representantes de las distintas Fuerzas Armadas y de Seguridad Nacionales con asiento en esta ciudad; el presidente del Comité de Prevención contra la Tortura de Corrientes; directores generales, directores y subdirectores de las Unidades Penales, personal penitenciario en actividad y situación de retiro e invitados especiales.