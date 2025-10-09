Acto central y desfile por el 40º aniversario del Servicio Penitenciario Provincial

Ministro Vallejos
El ministro de Seguridad, Alfredo
Vallejos, destacó el "gran aporte que le hacen a la provincia, con muchos
sacrificios, con mucha entrega y muchas veces desde el silencio". Recordó
que la función penitenciaria está presente en Corrientes "hace mucho más
tiempo", desde los primeros pasos en los que dependía de la Policía de la
provincia.
Vallejos señaló el traslado de la
antigua Unidad Penal N°1 como un hito, que dio lugar a "una de las
unidades penitenciarias más modernas del interior del país". Sostuvo que
este y otros logros son resultado del apoyo de la sociedad y, principalmente,
del "sacrificio diario de cada uno de los miembros de las fuerzas" y
el pilar fundamental que representa la familia de cada uno de ellos.
El ministro se refirió a los
desafíos actuales, como "la crisis de valores en la sociedad" y el
narcotráfico, y afirmó que estos flagelos representan un "desafío extra al
sistema de seguridad pública". Subrayó que el Servicio Penitenciario
"no es ajeno al combate que tenemos que dar" y que sus miembros son
un pilar clave para enfrentar estos retos.
Para finalizar, saludó al
personal activo y retirado, así como a sus familias, y les agradeció por su
"entrega diaria" y todo el aporte que hacen a la provincia. Concluyó
con un compromiso: "seguir trabajando juntos cada uno de nuestro lugar
para seguir sirviendo a los correntinos, a quienes debemos recordar que nos
debemos todos".
Jefe del Servicio Penitenciario
El jefe del Servicio
Penitenciario, inspector general Guillermo Sotelo expresó “una profunda
satisfacción” al conmemorar las cuatro décadas de trayectoria de la
institución, resaltando el compromiso, la entrega y la vocación de quienes lo
integraron a lo largo del tiempo. “Hoy no solo celebramos una fecha, celebramos
el esfuerzo y la vocación de miles de hombres y mujeres que hicieron posible la
consolidación de una institución esencial para la convivencia y la justicia en
nuestra sociedad”, sostuvo.
El funcionario realizó un repaso
histórico y destacó la evolución institucional ocurrida en las últimas décadas:
“Hemos pasado de modelos basados casi exclusivamente en la custodia a concebir
un sistema más humano, más profesional y más orientado a la reinserción
social”. En esa línea, valoró los avances logrados en materia de formación del
personal, modernización de infraestructuras y desarrollo de programas
educativos, laborales y de asistencia social, que “permiten ofrecer
oportunidades reales de cambio a las personas privadas de libertad”.
Sotelo reconoció que estos logros
“no son fruto del azar”, sino del esfuerzo conjunto de generaciones de
funcionarios y funcionarias, del acompañamiento de las autoridades provinciales
y del trabajo coordinado con distintos sectores del Estado y la sociedad civil.
También dedicó un mensaje a las familias de los agentes penitenciarios, a quienes agradeció por “su comprensión y fortaleza, parte fundamental de este servicio”.
Al referirse al futuro, Sotelo
señaló que el Servicio Penitenciario de Corrientes debe continuar su desarrollo
sobre tres pilares fundamentales: la profesionalización continua del personal,
la modernización tecnológica e infraestructura, y la reinserción social como
eje del sistema.
Finalmente, el jefe de la
institución reafirmó el compromiso con la legalidad, la ética y los derechos
humanos, y expresó su agradecimiento al gobernador de la provincia, al ministro
de Seguridad y a los subsecretarios por el apoyo brindado para mejorar las
condiciones de las unidades penales y fortalecer el sistema.
“Hoy celebramos 40 años de
historia, pero también reafirmamos un compromiso: el de seguir construyendo un
servicio penitenciario ejemplo de compromiso, profesionalidad y humanidad”,
concluyó Sotelo.
Presencias
Acompañaron el acto, la Subjefe
del Servicio Penitenciario; miembros del Poder Legislativo y Judicial;
ministros y subsecretarios del Poder Ejecutivo Provincial; el Jefe y subjefe de
la Policía de Corrientes; representantes de las distintas Fuerzas Armadas y de
Seguridad Nacionales con asiento en esta ciudad; el presidente del Comité de
Prevención contra la Tortura de Corrientes; directores generales, directores y
subdirectores de las Unidades Penales, personal penitenciario en actividad y
situación de retiro e invitados especiales.