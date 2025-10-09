Los acusados de matar un guacamayo rojo en el Iberá tendrían entre 10 y 12 años

El animal volaba cuando recibió el impacto en una de sus alas y murió cuatro días después pese a la atención veterinaria que recibió en un centro especializado en recuperación de fauna silvestre.
El guacamayo, bautizado con el nombre de "Charrúa", es uno de los ejemplares protegidos que nació en Corrientes tras la reintroducción de la especie por parte de la Fundación Rewilding Argentina, Parques Nacionales y la Provincia.
Las alarmas se encendieron el pasado 29 de septiembre cuando los voluntarios de la Fundación fueron alertados por vecinos de Concepción sobre un guacamayo rojo que estaba herido y no podía levantar vuelo.
Los rescatistas que llegaron hasta la zona rural, a muy pocos kilómetros del pueblo, rápidamente constataron que tenía fracturada el ala derecha.
El colorido ejemplar fue llevado de urgencia al Centro de Conservación Aguará para ser atendido. Allí las placas radiográficas permitieron establecer que no sólo había una fractura, sino que el guacamayo había sufrido la pérdida de un pedazo del hueso.
Las alarmas se encendieron el pasado 29 de septiembre cuando los voluntarios de la Fundación fueron alertados por vecinos de Concepción sobre un guacamayo rojo que estaba herido y no podía levantar vuelo.
Los rescatistas que llegaron hasta la zona rural, a muy pocos kilómetros del pueblo, rápidamente constataron que tenía fracturada el ala derecha.
El colorido ejemplar fue llevado de urgencia al Centro de Conservación Aguará para ser atendido. Allí las placas radiográficas permitieron establecer que no sólo había una fractura, sino que el guacamayo había sufrido la pérdida de un pedazo del hueso.
La gravedad de la lesión derivó en su muerte, cuatro días después.
Las características de la herida permitieron concluir que "Charrúa" fue alcanzado por un «gomerazo» cuando volaba junto a "Pampa" y "Toba", otros dos ejemplares que forman parte del proyecto de reintroducción de la especie.
Marisi López, de la Fundación Rewilding Argentina, no ocultó su tristeza por la muerte del guacamayo, una especie que fue declarada monumento natural protegido por la provincia de Corrientes. "Nos decepcionó que el hecho haya ocurrido en Concepción, un pueblo donde su gente es muy conservacionista".
"Gente de la Fundación hizo la denuncia en la Policía y se dio intervención a la Fiscalía para tratar de identificar al autor del hecho. Por los datos que nos aportaron los vecinos, serían chicos que no superan los 10 o 12 años".
Los primeros ejemplares de guacamayo rojo fueron liberados en el Iberá hace seis años y se estima que actualmente hay una población de unos 30 ejemplares.
Fuente: www.radiodos.com.ar