Duro golpe al narcomenudeo: La Policía encontró un invernadero de marihuana en el B° Juan XXIII, hay un detenido

En horas de la mañana de hoy, efectivos policiales en el marco de tareas investigativas desplegadas en relación a un hecho delictivo reciente y tras diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio de tres plantas por calle Potosí – casi Ibera- hallaron un invernadero de plantas de marihuana, además de equipos para el cultivo de dichas sustancias, balanzas, elementos de fraccionamiento entre otros, un arma de fuego además procedieron a la aprehensión de un sujeto mayor de edad de edad quien además contaría con antecedentes policiales por diversos hechos delictivos.
El procedimiento lo concretaron Personal de la División Anti arrebatos, con el apoyo de los grupos especiales luego de diversos trabajos de investigación y cuyas tareas posibilitaron que en las primeras horas de hoy, con la orden judicial respectiva se diligenciara un allanamiento en un domicilio ubicado por calle Potosí (casi esquina Ibera) en un domicilio de tres plantas o pisos, en relación a la sustracción de un teléfono celular recientemente.
Es así que una vez en el lugar y tras la inspección, hallaron en el tercer piso de la vivienda un invernadero de cultivos de plantas de marihuana siendo un total de 21 plantas de tamaños grandes y varios plantines de dicha sustancia, equipos de refrigeración y aires acondicionados, luces ultravioletas y calóricas para el cultivo de las mismas, fertilizantes, tierra, macetas, elementos de corte, balanza, bolsas, estuches, cogollos de flores y hojas de marihuana; además de la incautación de un arma de fuego calibre 11,25 (colt) de origen dudoso y de una camioneta Ford Ranger la cual además tendría las documentaciones adulteradas, además de alicates de cortes de candados, ganzúa, electrodomésticos varios, micrófonos, consolas de sonidos potencia, televisor, computadoras, aspiradora entre otros elementos, procediendo además a la aprehensión de un sujeto de apellido Gómez (27) quien además contaría con antecedentes policiales por diversos hechos delictivos. Por lo hallado en el lugar presumiblemente se comercializaba estupefacientes por los objetos hallados en el lugar.
Cabe señalar que ante el hallazgo de dicha sustancia de origen vegetal, se solicitó la presencia de personal de la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes tras los correspondientes test, arrojaron positivo para marihuana; además en el lugar se contó con la presencia del Jefe de Policía de Corrientes Crío. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón y del Sub Jefe de Policía Crio. Gral. Walter Darío Aceval, el Crio Gral. Galarza José Mario Director de Seguridad y Prevención del Delito y otras autoridades policiales.
El sujeto detenido junto con las cosas secuestradas fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial a fin de proseguir con los trámites de rigor que corresponden.