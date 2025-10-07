Allanamientos en los barrios Quinta Ferré y Bañado Norte: Demoraron a un sujeto vinculado a un hecho delictivo

Efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos, en el marco investigativo relacionado a una causa iniciada por supuesto robo, diligenciaron dos órdenes de allanamientos, logrando secuestrar un automóvil, teléfonos celulares y prendas de vestir; así también demoraron a un hombre mayor de edad, relacionados presuntamente al hecho que se investiga.
Los procedimientos, lo concretaron los
mencionados efectivos en los Barrios Quinta Ferre y Bañado Norte, oportunidad
en que lograron hallar y secuestrar un automóvil –marca Fiat Palio- teléfonos
celulares y prendas de vestir varias, las cuales tendrían relación con el hecho
delictivo; de igual forma, procedieron a la demora de un hombre mayor de edad,
quien –según las averiguaciones y tareas investigativas realizadas- estaría
sindicado como el presunto autor del ilícito.
Al respecto, lo secuestrado y persona demorada, fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la comisaría 19na, donde se llevan a cabo las actuaciones del caso.