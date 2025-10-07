Santo Tomé: La Policía recuperó elementos robados, hay un joven demorado

En el marco investigativo relacionado a una denuncia efectuada por un hombre, por supuesto robo registrado días atrás, efectivos policiales dependientes de la Comisara de Distrito Primera de Santo Tome en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, llevaron adelante tareas investigativas, logrando finalmente recuperar los elementos denunciados como sustraídos y aprehender al presunto autor del hecho.
El procedimiento, lo llevaron a cabo, en horas de
la mañana de hoy 07-10-25, oportunidad, en que lograron hallar y secuestrar un
micrófono, un transformador, un prolongador de tensión y un mixer consola.
Asimismo, procedieron a la aprehensión de un joven mayor de edad, alias “Chuki, quien, -según
las tareas investigativas realizadas-, sería el presunto autor del hecho.
La persona aprehendida y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.