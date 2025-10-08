miércoles, 8 de octubre de 2025

San Roque: Con allanamientos nocturnos desbaratan banda de cuatreros

La Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Roque durante la noche de ayer realizó dos allanamientos en el marco de una causa por abigeato denunciada productores  ganaderos de la zona . El operativo se concretó con órdenes judiciales solicitadas por el fiscal rural José Cacere.

El primer procedimiento se realizó en la carnicería “San José”, propiedad de Julio Pozzer, donde se secuestraron 75 kg de carne ilegal  sin sellos ni documentación que acredite su procedencia. Luego, en un depósito perteneciente al mismo comerciante, se hallaron otros 80 kg de carne de idéntico origen , elementos de faena (cuchillos, serruchos, ganchos, freezer, balanza), y rastros recientes de sangre en el lugar utilizado como matadero clandesrino, que no cuenta con habilitación sanitaria.

La carne secuestrada coincidiría con los animales denunciados como faenados el lunes por la madrugada. Se identifico al menos a cuatro personas involucradas en la "banda" hay una persona detenida y nonse descartan más allanamientos y detenciones  Se continúa con las diligencias para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.