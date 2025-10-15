miércoles, 15 de octubre de 2025

Controles a carnicerías de Bella Vista: La Policía secuestró carne en mal estado

La Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Bella Vista realizó controles en carnicerías de la ciudad junto al área de Bromatología de la Municipalidad de la ciudad . 

El operativo, encabezado por el Oficial Ayudante Arce Ángel Ariel, incluyó inspecciones entre otras a las carnicerías , “Los Domínguez” y “El Negro Silva”.

El resultado fue positivo:  

- En *“El Negro Silva”* se secuestraron *146 kg de carne*.  

- En *“Los Domínguez”*, otros *110 kg*.

- total 164 kilos de carne secuestrada en mal estado. 

Toda la mercadería carecía de condiciones aptas para consumo y fue *desnaturalizada* por orden de la Fiscalía de la UFRAC.