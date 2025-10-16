jueves, 16 de octubre de 2025

Allanamientos en Saladas: Recuperan prendas de vestir robadas de un local

En la jornada de ayer 15-10-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Saladas en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente en el marco de un legajo judicial que se investiga, tras realizar tareas investigativas, diligenciaron cinco ordenes de allanamientos y secuestraron prendas de vestir que fueron denunciadas como sustraídas.

En la víspera habría ocurrido un hecho delictivo en un local comercial ubicado por calle 25 de mayo entre calles Belgrano y Mariano Moreno, donde personas de identidad desconocida habrían violentado el acceso y sustraído diversas prendas de vestir, entre otras cosas, por lo que, los citados efectivos iniciaron diversas tareas investigativas y recolección de información, lo que permitió posteriormente junto al Grupo Táctico Operacional -G.T.O.- diligenciar los distintos mandatos judiciales en viviendas del barrio San Antonio de la citada localidad, lugar donde hallaron y secuestraron, bajo las formalidades legales, gran cantidad de prendas de vestir, presuntamente vinculadas al hecho que se investiga, además, se identificó a varias personas que tras las primeras averiguaciones guardarían relación con la causa.

Todo lo secuestrado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales intervinientes y trasladadas a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.