Allanamientos en Saladas: Recuperan prendas de vestir robadas de un local

En la víspera habría ocurrido un hecho delictivo
en un local comercial ubicado por calle 25 de mayo entre calles Belgrano y
Mariano Moreno, donde personas de identidad desconocida habrían violentado el
acceso y sustraído diversas prendas de vestir, entre otras cosas, por lo que,
los citados efectivos iniciaron diversas tareas investigativas y recolección de
información, lo que permitió posteriormente junto al Grupo Táctico Operacional
-G.T.O.- diligenciar los distintos mandatos judiciales en viviendas del barrio
San Antonio de la citada localidad, lugar donde hallaron y secuestraron, bajo
las formalidades legales, gran cantidad de prendas de vestir, presuntamente
vinculadas al hecho que se investiga, además, se identificó a varias personas
que tras las primeras averiguaciones guardarían relación con la causa.
Todo lo secuestrado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales intervinientes y trasladadas a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.